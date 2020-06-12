Rush выпустили анимационный клип «The Spirit of Radio» к 40-летию альбома «Permanent Waves»

Канадская рок-группа Rush выпустила новое анимационное видео на песню «The Spirit of Radio», об этом рассказал Rolling Stone. Его посвятили барабанщику группы Нилу Перту, который умер в январе.
Сам трек пронизан духом FM-радио и рассказывает о конкретной радиостанции CFNY-FM, вещающей в Торонто. Он был записан для альбома «Permanent Waves» 40 лет назад. Перезапуск трека как раз приурочили к юбилею альбома.
Rush — канадская прогрессив-рок-группа, появившаяся в 1968 году. Она состояла из троих участников: барабанщика Нила Перта, гитариста Алекса Лайфсона и вокалиста Гедди Ли. Rush называют предвестниками прогрессивного метала, их музыка вдохновляла в том числе группу Metallica. С 1974 по 2012 год музыканты выпустили 19 альбомов. В 2013 году Rush включили в Зал славы рок-н-ролла.
Нил Пирт присоединился к Rush 45 лет назад, в 1974 году, после выхода первого альбома группы (он так и назывался «Rush»). Именно с тех пор пластинки коллектива стали одними из самых продаваемых в истории музыки — Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) ставит его на один уровень с The Beatles и The Rolling Stones. Только в США Rush продали более 25 млн пластинок.