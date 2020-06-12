Rush выпустили анимационный клип «The Spirit of Radio» к 40-летию альбома «Permanent Waves»

Канадская рок-группа Rush выпустила новое анимационное видео на песню «The Spirit of Radio», об этом рассказал Rolling Stone. Его посвятили барабанщику группы Нилу Перту, который умер в январе.

Сам трек пронизан духом FM-радио и рассказывает о конкретной радиостанции CFNY-FM, вещающей в Торонто. Он был записан для альбома «Permanent Waves» 40 лет назад. Перезапуск трека как раз приурочили к юбилею альбома.