Посмотрите милый анимационный клип «Let You Go» от Bombay Bicycle Club

Британская инди-группа Bombay Bicycle Club выпустила видео к новому синглу «Let You Go» со своего грядущего мини-альбома «Two Lives», релиз которого запланирован на 24 июля.

«Запись этого мини-альбом дома оказалась возвращением к корням и к работе, к которой я привык в юности. Вспомнилось много забавного, создание самодельных шейкеров из упаковки и риса, защиты для микрофона из вешалок и чулок», — рассказал о работе над релизом фронтмен группы Джек Стэдман.