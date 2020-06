Посмотрите милый анимационный клип «Let You Go» от Bombay Bicycle Club

В январе у Bombay Bicycle Club вышел пятый студийный альбом «Everything Else Has Gone Wrong», который поклонники ждали шесть лет. Предыдущая пластинка группы — «So Long, See You Tomorrow» — вышла в 2014 году, но за это время свои сольные альбомы записали фронтмен Джек Стедман и басист Эд Нэш.