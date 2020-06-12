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«Я всегда на шаг впереди»: несуществующий чиновник Виталий Наливкин ответил на обвинения полиции

Николай Удинцев
Сегодня в 18:55

Несуществующий чиновник из Уссурийска Виталий Наливкин, который снимается в пародийных роликах о работе местных властей, ответил на обвинения в том, что его последний телерепортаж был фейковым.

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«Виталий Наливкин против коррупции»

В среду, 10 июня, на канале BARAKuda появилось очередное пародийное видео о работе уссурийского чиновника Виталия Наливкина. Он раскрыл несуществующую преступную схему: высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел Алексей Андрейченко «выдавал лицензии на сбор дикоросов и получал за это солидное вознаграждение». Виталий Наливкин пришел с обыском в дом подозреваемого и нашел там «сотни килограммов денег».

Полицейская проверка

На следующий день настоящая полиция Уссурийска начала проверку из‑за этого минутного ролика. «Режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», — сообщается на сайте Управления МВД по Приморскому краю. В заявлении отмечено, что подполковник Алексей Андрейченко никогда не служил и не служит в уссурийской полиции.

Это не первая проверка канала BARAKuda из‑за пародийного ролика. В 2019 году одного из актеров оштрафовали за то, что он появился в кадре в одежде сотрудника органов внутренних дел. В новом ролике персонаж в полицейской форме тоже появляется, сообщается в заявлении, что является административный нарушением.

Ответ Виталия Наливкина

Еще через день Наливкин ответил на заявление полиции о том, что его ролик о коррупции был ненастоящим. «С чего это желтая пресса решила, что это все было ненастоящее?! Если я его задержал с деньгами, с поличным», — заявил несуществующий чиновник. «Если кому‑то не понравились мои действия, то только из‑за того, что я всегда на шаг впереди», — подытожил он. Диктор в ролике сообщила, что Наливкин призвал уссурийцев не поддаваться на провокации.

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