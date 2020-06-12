«Я всегда на шаг впереди»: несуществующий чиновник Виталий Наливкин ответил на обвинения полиции

Несуществующий чиновник из Уссурийска Виталий Наливкин, который снимается в пародийных роликах о работе местных властей, ответил на обвинения в том, что его последний телерепортаж был фейковым.

В среду, 10 июня, на канале BARAKuda появилось очередное пародийное видео о работе уссурийского чиновника Виталия Наливкина. Он раскрыл несуществующую преступную схему: высокопоставленный сотрудник органов внутренних дел Алексей Андрейченко «выдавал лицензии на сбор дикоросов и получал за это солидное вознаграждение». Виталий Наливкин пришел с обыском в дом подозреваемого и нашел там «сотни килограммов денег».

Полицейская проверка

На следующий день настоящая полиция Уссурийска начала проверку из‑за этого минутного ролика. «Режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел», — сообщается на сайте Управления МВД по Приморскому краю. В заявлении отмечено, что подполковник Алексей Андрейченко никогда не служил и не служит в уссурийской полиции.