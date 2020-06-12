«Это ужас!»: подписчики Harper's Bazaar перепутали картину Гюстава Курбе с работами Юлии Цветковой

Российская редакция модного журнала Harper's Bazaar поддержала в своем инстаграме активистку Юлию Цветкову картиной «Происхождение мира» Гюстава Курбе, написанной в 1866 году. Некоторые подписчики подумали, что это и есть одна из работ Цветковой, за которые ее судят, и обрушились с критикой на полотно.

На картине достаточно детально изображена вагина крупным планом. Из‑за фривольного сюжета полотно не выставляли в течение 120 лет, а с 1988 года ее можно увидеть в Бруклинском музее в Нью-Йорке.