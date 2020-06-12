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«Это ужас!»: подписчики Harper's Bazaar перепутали картину Гюстава Курбе с работами Юлии Цветковой

Илья Голубев
Сегодня в 18:47

Российская редакция модного журнала Harper's Bazaar поддержала в своем инстаграме активистку Юлию Цветкову картиной «Происхождение мира» Гюстава Курбе, написанной в 1866 году. Некоторые подписчики подумали, что это и есть одна из работ Цветковой, за которые ее судят, и обрушились с критикой на полотно.

На картине достаточно детально изображена вагина крупным планом. Из‑за фривольного сюжета полотно не выставляли в течение 120 лет, а с 1988 года ее можно увидеть в Бруклинском музее в Нью-Йорке.

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На днях художнице и активистке Юлии Цветковой предъявили обвинения в распространении порнографии за художественные изображения вульв, которые она публиковала в паблике «Монологи вагины». С их помощью активистка хотела привлечь внимание к проблеме гендерного неравенства и стигматизации женского тела. В апреле художница стала лауреатом премии Freedom of Expression в номинации «Искусство».

Осенью на Цветкову завели дела об ЛГБТ-пропаганде и распространении порнографии. С ноября она находилась под домашним арестом, в марте 2020 года суд отправил ее под подписку о невыезде. 11 декабря суд оштрафовал Цветкову на 50 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В январе на активистку завели еще одно дело — о пропаганде гомосексуализма из‑за картинки в «ВКонтакте» с надписью «Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи».

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