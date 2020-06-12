Apple потратит на программу расового равенства 100 миллионов долларов

Глава компании Apple Тим Кук объявил в своем твиттере о запуске программы, занимающейся продвижением расового равенства и справедливости. Он пообещал, что компания потратит на новую инициативу 100 млн. долларов.

Кук отметил, что «Все должно измениться, и Apple стремится стать движущей силой этих перемен», и добавил, что как человек, выросший в Алабаме во время движения за гражданские права, знает, что единственное, что позволяет внести долговременные изменения — это люди, «откладывающие в сторону комфорт и безопасность, чтобы выступить на марше, призвать к ответственности и сделать все, что в их силах, чтобы общество стало более совершенным».

По словам Кука, новая инициатива бросит вызов системе, которая мешает реализации возможностей людей из цветных сообществ, в первую очередь афроамериканцев. Руководителем программы станет вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив Лиза Джексон.

Программа, как сообщает Кук, затронет вопросы образования, экономического равенства и справедливости правосудия. Цель инициативы, отмечает глава корпорации, в том, чтобы добиться трансформаций в обществе.

Заявление о новой программе было сделано на фоне движения Black Lives Matter и протестов в США, связанных с расовой дискриминацией и убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Уровень поддержки движения Blaсk Lives Matter в США вырос почти в два раза за последние две недели. На это уже отреагировали многие компании: стриминговые сервисы отказываются от показа фильмов с расистским подтекстом, музыкальная индустрия перестает использовать термин urban, который грубо обобщает музыку всех темнокожих музыкантов. Однако некоторые компании предпочитают остаться в стороне.