Галактики находятся ближе друг к другу, чем считалось ранее

Сотрудники американской национальной радиоастрономической обсерватории (NRAO) выяснили, что другие галактики находятся ближе к нам, чем считалось ранее. Информация об исследовании была опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters.

«Мы обнаружили, что галактики находятся ближе, чем предполагает стандартная модель космологии. Мы провели дебаты по поводу того, заключается ли эта проблема в самой модели или в нашем способе измерений. В нашей работе используется только независимые методы измерения расстояния. Вполне вероятно, что основная космологическая модель имеет свои недочеты», — сообщил один из участников исследования Джеймс Браатц.

Американские ученые измерили расстояние до четырех галактик, оно составило от 160 до 431 миллиона световых лет. Открытие сделано с помощью замеров расстояний радиотелескопами.

Новые данные заставят пересмотреть информацию о скорости расширения Вселенной, пишет «Хайтек». Впервые этот показатель вычислил Эдвин Хаббл в 1929 году.

Прошлым летом NASA опубликовало завораживающую фотографию слияния двух галактик (снимок сделал телескоп «Хаббл»). Однако невероятно много тайн хранит даже наша родная галактика, Млечный Путь