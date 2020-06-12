«ШРУМ-ШРУМ © и ВРУМ-ВРУМ © — высокоэнергичные инновационные продукты, сделанные с целью их дальнейшего внедрения в пользовательскую корзину на территории РФ и ближнего зарубежья», — написали о треке участники группы.

В этом году проект «Боди», возглавляемый Николаем Редькиным, редактором сайта The-Flow и ведущим ютьюб-шоу «Вписка», выпустил дебютный альбом — «Пресс». «Афиша Daily» по этому поводу взяла большое интервью у Редькина и подробно писала о релизе.