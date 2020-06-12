«Pale Yellow»: посмотрите новое лирик-видео Woodkid

Французский арт-поп-исполнитель Woodkid выпустил лирик-видео для своего трека «Pale Yellow», который войдет в грядущий альбом музыканта, который, вероятно, выйдет в этом году.
«Если «Goliath» [первый сингл с альбома] пробуждает что‑то гигантское, титаническое, то «Pale Yellow» обращается ко внутреннему механизму, к личному монстру. Трек исследует химию зависимости, а также волю и надежду на противостояние саморазрушению», — объяснил суть сингла Йоанн Лемуан (настоящее имя Woodkid).
Дебютный и единственный на данный момент альбом Woodkid «The Golden Age» вышел в 2013 году. В прошлом мае Лемуан выпустил EP «Louis Vuitton Works One», посвященный креативному директору дома Louis Vuitton Николя Гескьеру. В апреле «Афиша Daily» поговорила с Woodkid о музыке, творческих паузах и слабостях.