Барад-Дур, папка для бумаг, кофе-машина: соцсети обсуждают, на что похожа приставка PS5

На презентации 11 июня компания Sony впервые показала дизайн будущей консоли PS5. Она довольно большая, белая с черным и может стоять вертикально. Приставка выйдет в двух версиях — с дисководом и без, — а в линейку аксессуаров войдут беспроводная зарядка для контроллеров, веб-камера, наушники и пульт управления. Консоль Sony впервые с 1999 года, когда вышла PS One, будет работать в белом корпусе. Контроллер для новой приставки похож на тот, что кладут в комплект с PS4, но он теперь тоже белый. Соцсети тут же принялись обсуждать, на что она похожа. Собрали лучшие сравнения.