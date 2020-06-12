Швейцарская полиция внесла в базу данных правонарушителей данные восьмилетнего мальчика. который пытался расплатиться в деревенском магазине игрушечными деньгами,. Информация будет храниться там до 2032 года, сообщает The Guardian.

В конце апреля восьмилетний мальчик вместе со своим десятилетним братом и девочкой, живущей по соседству, пришел в магазин в деревушке неподалеку от города Дигтен. Что они покупали — не уточняется, однако правонарушитель спросил, может ли он расплатиться имеющимися при нем купюрами — ритуальными китайскими деньгами, которые как раз недавно раздавали на карнавале в городе Зиссах.

Сотрудники магазина вызвали полицейских — прессе они объяснили, что этого от них требуют инструкции. Источник в полиции сообщил, что недавно появилась информация о распространении в стране фальшивых денег, поэтому их заинтересовало сообщение о маленьком мальчике, который пытался расплатиться недействительными банкнотами.

Братьев сфотографировали, данные восьмилетнего мальчика внесли в базу данных правонарушителей, где они хранятся 12 лет — то есть, до 20 лет его будут считать потенциальным преступником. Кроме того, полицейские провели трехчасовую беседу с родителями несчастных детей, а из их дома «изъяли» три купюры на 50 евро, две — на 20 евро, пять — на 10 евро и три банкноты на 5 евро, чтобы предотвратить их возможное использование.