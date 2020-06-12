Кота забыли вынести из горящего дома, но он выпрыгнул в окно и стал мемом

В городе Сеймур американского штата Висконсин сгорел дом, сообщает телеканал Fox. Позже владелец дома опубликовал на Reddit фотографию пожара, на которой неожиданно оказался запечатлен выпрыгивающий из окна кот, которого забыли вынести из огня. Кот сразу стал мемом.
Владелец дома работал, а его жена и дети отправились купаться в пруду неподалеку. Дом загорелся, их сосед (именно он сидит на переднем плане фотографии) услышал звуки пожарной сигнализации, пришел на помощь и успел вывести собаку. Кота он не заметил, но тому и не понадобилась помощь. Позже кота нашли полицейские — он почти не пострадал, хотя у него немного обгорела шерсть и усы.
Пользователи Reddit не обошли вниманием удачный снимок и быстро провели параллели с актуальными событиями, которые успели произойти в первой половине 2020 года (пандемия коронавируса, масштабные лесные пожары в Австралии, массовые беспорядки в США и многие другие).
Конечно же, пользователи ассоциируют горящий дом с нашей планетой, кота — с самими собой, а мужчину на переднем плане фото — или с людьми, которые могут сделать что‑то полезное, но не делают, или с еще большими опасностями, поджидающими несчастного кота уже на улице.
Я/Мои обязательства
Я/2020 год/Офицеры полиции «служат и защищают»
Я/2020 год/2021 год
Что происходит в моей жизни на самом деле/Я рассказываю окружающим, что у меня все в порядке
Две мои последние клетки мозга/2020 год