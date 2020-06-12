Кота забыли вынести из горящего дома, но он выпрыгнул в окно и стал мемом

В городе Сеймур американского штата Висконсин сгорел дом, сообщает телеканал Fox. Позже владелец дома опубликовал на Reddit фотографию пожара, на которой неожиданно оказался запечатлен выпрыгивающий из окна кот, которого забыли вынести из огня. Кот сразу стал мемом.

Владелец дома работал, а его жена и дети отправились купаться в пруду неподалеку. Дом загорелся, их сосед (именно он сидит на переднем плане фотографии) услышал звуки пожарной сигнализации, пришел на помощь и успел вывести собаку. Кота он не заметил, но тому и не понадобилась помощь. Позже кота нашли полицейские — он почти не пострадал, хотя у него немного обгорела шерсть и усы.