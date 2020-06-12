«Нас будут жестко шипперить»: Иван Ургант и Николай Басков попробовали челленджи из тиктока

Вымышленный блогер и альтер-эго Ивана Урганта I-One-Urgang-TT выпустил новый влог. В нем телеведущий вместе с певцом Николаем Басковым (его никнейм — Nik!) повторяют разные тренды и челленджи из тиктока.

Выбранные Ургантом челленджи, в основном, можно встретить в том сегменте тиктока, где пользователи в основном танцуют под популярные треки, делают пранки и почти не встречается оригинального контента. Они повторили Whipped Cream Challenge, в котором нужно поймать ртом взбитые сливки в воздухе, Treadmill Candy Challenge, участники которого пытаются съесть все мармеладки на беговой дорожке, а также Penny Challenge — в нем они пытаются сбить монетку со лба ударом по затылку. К сожалению, настоящих видео с этим челленджем найти не удалось.

Между челленджами Ургант пытается повторить проход из тренда «Anime is important part of culture» под трек «Nursery» bbno$, танец спортивных мужчин по трек «Двигайся» Раима, а также придумывает какой‑то танец под «Вот так могу» Славы Марлоу, который ни на какой особенный тренд, кажется, не ссылается. В конце Урганта и Баскова окунают головой в воду, что отсылает к тренду «Мокни своего парня, если».

В прошлых выпусках I-One-Urgang-TT пародировал реакции и зашкварные истории на ютьюбе, повторял ютьюб-челленджи (включая Bottle Flip Challenge и «Ночь в магазине»), а также снимал пародию на рум-туры.