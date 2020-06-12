Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

По обещаниям создателей, сюжет расскажет обо всех событиях 35 томов манги Хироюки Такэи. Книги также будут перевыпущены издательством Kodansha, первая часть выйдет уже на следующей неделе — 17 июня.

Мангу «Шаман Кинг» снова экранизируют, сообщает Crunchyroll со ссылкой на сайт проекта. Аниме-сериал выйдет в апреле 2021 года.

Новое аниме станет не первой адаптацией известной манги. В 2001–2002 годах студия Xebec выпускала многосерийное аниме «Шаман Кинг», в России его показывали на телеканале Jetix с 2005 года.

Оригинальная манга Хироюки Такэи выходила с июня 1998 года по август 2004 года, в ней 228 глав. Кроме того, по мотивам «Шаман Кинга» вышло несколько спин-оффов и продолжений, а также коллекционная карточная игра.