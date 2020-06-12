Versace выпустил коллекцию в поддержку ЛГБТ

Модный бренд Versace представил летнюю капсульную коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает WWD.
В нее вошли купальники, майки, спортивные топы, леггинсы, трусы, шлепанцы, браслеты, кепки, панамы и носки. Предметы выполнены в черном цвете с использованием элементов с радужным принтом.
Согласно сообщению на сайте компании, часть поступлений от продажи коллекции будет направлена в благотворительные организации по созданию инклюзивной среды.
Ранее британское подразделение IKEA выпустило в поддержку ЛГБТ-сообщества радужные сумки FRAKTA.
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