Versace выпустил коллекцию в поддержку ЛГБТ

Модный бренд Versace представил летнюю капсульную коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает WWD.

В нее вошли купальники, майки, спортивные топы, леггинсы, трусы, шлепанцы, браслеты, кепки, панамы и носки. Предметы выполнены в черном цвете с использованием элементов с радужным принтом.