В России за сутки снова выявили чуть менее 9000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8 987 новых пациентов с COVID-19, всего в стране уже 511 423 заразившихся коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрированы в Москве и Подмосковье — 1714 и 730 соответственно. Однако это гораздо меньше, чем раньше — в разгар пандемии в этих регионах выявляли больше половины заболевших.
За сутки умерли 183 пациента с COVID-19 (всего с начала пандемии — 6715), а были выписаны 8 220 (269 370 — за весь период). Недавно Дмитрий Песков в интервью CNN объяснил низкую смертность от COVID-19 в России эффективной системой здравоохранения.