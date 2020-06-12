В России за сутки снова выявили чуть менее 9000 случаев заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 8 987 новых пациентов с COVID-19, всего в стране уже 511 423 заразившихся коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю ситуации с пандемией.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрированы в Москве и Подмосковье — 1714 и 730 соответственно. Однако это гораздо меньше, чем раньше — в разгар пандемии в этих регионах выявляли больше половины заболевших.