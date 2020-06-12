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«Победа» запустила распродажу билетов на июль

Илья Голубев
Сегодня в 12:09

Авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов на июль, сообщает «РБК». Стоимость перелетов начинается от 999 рублей.

Как сообщили представители компании, в среднем билеты в этом месяце будут дешевле на 60%, чем в прошлом году. Однако сколько билетов продадут по сниженным тарифам, в «Победе» не сообщили.

В июне у «Победы» доступны 34 направления, в июле открываются полеты по 83 направлениям в России.

«Победа» приостанавливала все свои рейсы с 1 апреля по 31 мая. После возобновления полетов компания обещала снизить цены в три раза в июне. Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».

На днях стало известно, что Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами (включая страны Евросоюза, Китай и Южную Корею) с 15 июля. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к открытию туристического сезона. Эксперты уже прогнозируют резкий рост цен на отдых внутри России.

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