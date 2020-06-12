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Новый мир в трейлере финального сезона сериала «Тьма»

Илья Голубев
Сегодня в 11:41

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер третьего сезона немецкого сериала «Тьма».

Премьера сезона запланирована на 27 июня, и дата выбрана не случайно — в мире сериала именно в этот день случился конец света, и именно тогда начнется финальный цикл, который закроет все дыры в пространственно-временном континууме.

Сюжет «Тьмы» рассказывает историю четырех семей, которые живут в вымышленном немецком городке Винден. Их судьба тесно связана, а действие разворачивается в нашем времени, 1986, 1953 и 2052 годах. В третьем сезоне, судя по всему, действие также развернется и в параллельной вселенной.

Второй сезон сериала вышел на Netflix год назад, 21 июня. Его создатели — швейцарцы Баран бо Одар и Янтье Фрисе, роли исполнили Луис Хофман, Каролина Айхгорн, Йердис Трибель, Майя Шене и другие.

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