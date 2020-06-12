Sony впервые показала PlayStation 5

Sony на онлайн-конференции Future of Gaming впервые показала новое поколение своих игровых консолей — PlayStation 5.

Приставка выглядит футуристично и дизайном напоминает спорткар (вероятно, чтобы пользователи не забывали про встроенный накопитель SSD на 825 Гб, о котором так много говорили еще до презентации).

Также PS5 оснащена восьмиядерным процессором, видеокартой на 10,28 терафлопс, оперативной памятью GDDR6. В продажу поступит две версии консоли: одна с дисководом, а другая — без него. Цена и дата начала продаж PS5 пока не уточняются.