Microsoft отказалась продавать полиции технологию распознавания лиц

Компания Microsoft заявила, что не станет продавать полиции свою технологию распознавания лиц. Об этом сообщила в твиттере организация ACLU.

Ранее стало известно, что Amazon запретила полиции США в течение года использовать технологию распознавания лиц Amazon Rekognition. Как надеются в компании, за это время власти разработают законы, ужесточающие правила использования технологий слежения.

Кроме того, американская компания IBM отказалась от идеи разработки собственной технологии распознаваний лиц. По информации CNBC, компания решила прекратить работу в этом направлении после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, которого задушил полицейский Дерек Шовин.

Протесты, вызванные смертью Флойда, затронули практически все сферы американского общества. Все больше жителей США поддерживают движение Black Lives Matter, стриминговые сервисы отказываются от показа фильмов с расистским подтекстом, музыкальная индустрия перестает использовать термин urban, который грубо обобщает музыку темнокожих артистов, а демонстранты в это время сносят памятники Христофору Колумбу.