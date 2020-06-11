В Подмосковье с 12 июня откроются летние веранды в кафе и ресторанах

В Московской области разрешат открыть летние веранды в кафе и ресторанах уже с 12 июня, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

«Уже можно отдыхать на улице, и, соответственно, этот сервис будет открыт», — сказал он.

При этом губернатор отметил, что в Подмосковье пока останутся закрыты торговые центры. А вот музеи вновь откроют свои двери 15 июня. Тогда же, по словам Воробьева, в нормальный режим работы перейдут поликлиники и больницы.

Ранее стало известно, как ограничения, связанные с коронавирусом, будут снимать в Петербурге. Там с 15 июня разрешат работу парикмахерских, прачечных, химчисток, мастерских по ремонту обуви, ключей и других организаций сферы услуг.

В Москве 16 июня начнется второй этап снятия ограничений. Там также откроются летние веранды кафе, баров и ресторанов, а также заработают библиотеки и музеи.