Судя по нему, к обычному лайку могут добавить еще пять эмодзи — 💯, 🚫, 😂, 😮 и🙏. Пользователь сможет отреагировать на твит любым из них или с помощью «Fleet» — аналога инстаграм-сторис, пока доступного лишь в Бразилии, Италии и Индии.

Соцсеть уже не в первый раз экспериментирует с реакциями. Еще в 2015 году, когда Facebook только разрабатывал аналогичную функцию, Twitter уже начал присматриваться к альтернативам стандартному лайку.