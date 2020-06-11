Коби Брайант посмертно награжден премией «Эмми»

Баскетболист Коби Брайант, трагически погибший в январе этого года, будет посмертно удостоен премии «Эмми» за вклад в развитие Лос-Анджелеса. Об этом сообщается на сайте американской телевизионной премии.

Награду вручат его представителям 18 июля на 72-й торжественной церемонии вручения «Эмми».

«После окончания легендарной карьеры в НБА Брайант продолжал вдохновлять всех своей страстью и доброй волей благодаря бесчисленным благотворительным пожертвованиям в сообщества Лос-Анджелеса и Южной Калифорнии», — отметили организаторы премии, подчеркнув, что Брайант обращал внимание на актуальные проблемы, заботился о бездомных, был послом женского баскетбола и наставником молодежи.

Коби Брайант погиб вместе с 13-летней дочерью во время крушения частного вертолета в пригороде Лос-Анджелеса. Как реагировали на эту новость знаменитости, можно прочитать в материале «Афиши Daily». Баскетболист был пятикратным чемпионом НБА, а также лауреатом «Оскара» за короткометражный анимационный фильм «Дорогой баскетбол».