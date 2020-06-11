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Россиян обяжут носить маски в музеях, Трики вернулся и другие новости дня

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:43

В России выявили 8779 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 502 436 заболевших.

Минкульт и Роспотребнадзор выпустили рекомендации по посещению музеев после их открытия. Россиянам придется ходить в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Личные данные москвичей, которые сохранились в системе оформления цифровых пропусков, пообещали удалить. Но произойдет это только после того, как будут завершены все судебные дела, связанные с работой пропускной системы, заявили в правительстве Москвы.

В больницы поставили первые партии российского лекарства от коронавируса. Его получили медучреждения Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, а также Республики Татарстан и Екатеринбурга.

В интернете широко разошлось видео, на котором сотрудники Росгвардии угрожают москвичу подкинуть наркотики. Они не учли одного: в комнате пострадавшего стояла видеокамера.

За две недели уровень поддержки движения Blaсk Lives Matter в США вырос почти в два раза. При этом протестующие против расизма начали сносить памятники Христофору Колумбу, а кое-где им уже пытались помешать люди в капюшонах ку-клукс-клана.

Музыкальный фестиваль Coachella отменили в этом году. В американском округе Риверсайд, где должен был пройти фестиваль, заявили, что мероприятие нельзя провести осенью, так как в это время возможна вторая волна коронавируса.

Звезды «Гарри Поттера» и франшизы «Фантастические твари» раскритиковали Джоан Роулинг за слова о трансженщинах. Ранее об этом высказался актер Дэниел Рэдклифф, теперь — Эмма Уотсон и Эдди Редмейн.

The Doors в честь 50-летия альбома «Morrison Hotel» выпустят комикс о своем становлении. Он выйдет 13 октября в издательстве Z2 Comics.

Вышел новый трейлер комедии «Евровидение: История огненной саги». В ней Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс представляют на песенном конкурсе Исландию.

Британский трип-хоп-музыкант Трики анонсировал новый, 14-й по счету, студийный альбом «Fall to Pieces». Он выйдет 4 сентября на лейбле Трики False Idols.

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выпустила клип на трек «I Don’t Belong» с грядущего альбома «A Hero’s Death». Срежиссировал видео об одиночестве басист группы Коннор Диган.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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