Partynextdoor вернулся с анимационным клипом на песню «Savage Anthem»

Partynextdoor выпустил анимационный клип на трек «Savage Anthem» с недавнего альбома «Partymobile». Это первая запись музыканта за последние три года.

В видео Partynextdoor предстает в образе персонажа, посещающего стрип-клубы и изменяющего женщинам. В песне он утверждает, что не изменится ради любви.