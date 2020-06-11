Partynextdoor вернулся с анимационным клипом на песню «Savage Anthem»

Partynextdoor выпустил анимационный клип на трек «Savage Anthem» с недавнего альбома «Partymobile». Это первая запись музыканта за последние три года.
В видео Partynextdoor предстает в образе персонажа, посещающего стрип-клубы и изменяющего женщинам. В песне он утверждает, что не изменится ради любви.
Клип снял режиссер Pix3lface, именно он помог создать впечатляющую анимацию в сине-фиолетовых тонах для песни, которую музыкант называет глубокой и очень эмоциональной.
Всего в альбом «Partymobile» вошли 14 треков, все их можно послушать на ютьюб-канале артиста.