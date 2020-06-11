Трики анонсировал новый альбом и поделился первым синглом с него

Крестный отец трип-хопа Трики анонсировал новый, 14-й по счету, студийный альбом «Fall to Pieces». Он выйдет 4 сентября на лейбле Трики False Idols, пишет Pitchfork.
Вот его полный трек-лист:
- «Thinking of»
- «Close Now»
- «Running Off»
- «I’m in the Doorway»
- «Hate This Pain»
- «Chills Me to the Bone»
- «Fall Please»
- «Take Me Shopping»
- «Like a Stone»
- «Throws Me Around»
- «Vietnam»
Первый синл с альбома — «Fall Please» — уже в сети. Трики сравнивает его с музыкальным поджанром гоу-гоу, зародившемся в Вашингтоне в середине 60-х. «Это моя версия поп-музыки, самое близкое к поп-музыке из того, что я делал», — заявил музыкант.
Трики — псевдоним 52-летнего Эдриана Тоуса, британского трип-хоп-музыканта, ставшего одним из основоположников жанра. Его последний на данный момент студийник — «Ununiform» — вышел в 2017 году, недавно «Афиша Daily» вспоминала 10 хороших песен Трики, которые вы могли не слышать.