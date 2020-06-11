Трики анонсировал новый альбом и поделился первым синглом с него

Крестный отец трип-хопа Трики анонсировал новый, 14-й по счету, студийный альбом «Fall to Pieces». Он выйдет 4 сентября на лейбле Трики False Idols, пишет Pitchfork.

Вот его полный трек-лист:

«Thinking of» «Close Now» «Running Off» «I’m in the Doorway» «Hate This Pain» «Chills Me to the Bone» «Fall Please» «Take Me Shopping» «Like a Stone» «Throws Me Around» «Vietnam»

Первый синл с альбома — «Fall Please» — уже в сети. Трики сравнивает его с музыкальным поджанром гоу-гоу, зародившемся в Вашингтоне в середине 60-х. «Это моя версия поп-музыки, самое близкое к поп-музыке из того, что я делал», — заявил музыкант.