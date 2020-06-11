Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям города не покидать квартир во время празднования Дня России и парада Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова мэра в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас запрещены пока массовые мероприятия. Да, официальные мероприятия будут проводиться и 12 июня (в День России), будет день парада, но лучше это посмотреть по телевизору», — сказал Собянин, уточнив, что на мероприятиях не должно быть «никакой массовки», а скопления людей — это большой риск.

Глава столицы также попросил москвичей оставаться работать на дистанционной работе, чтобы не создавать большого скопления людей на предприятиях. «Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы по-прежнему, я хочу обратить внимание и работодателей, и руководителей предприятий, по-прежнему рекомендуем максимально дистанционно работать, на удаленке, как принято сейчас говорить», — заявил он.

Парад Победы проведут в Москве 24 июня. Он начнется в 10 утра на Красной площади. В 22 часа в Москве и других городах России состоится артиллерийский салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот день объявлен нерабочим.