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Индиану Джонса признали величайшим киногероем в истории

Семён Гудошников
Сегодня в 18:43

Индиана Джонс был признан лучшим киногероем в истории по версии американского журнала Empire. Издание провело опрос среди читателей, какого героя они считают величайшим, и кинолюбители выбрали археолога из знаменитой франшизы в исполнении Харрисона Форда.

Второе место в рейтинге самых любимых киногероев заняла Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой» в исполнении Сигурни Уивер. Кроме того, в перечень попали Марти МакФлай из трилогии «Назад в будущее» (23-е место), Черная вдова (22-е место) и Рокки (21-е место). Полный рейтинг будет опубликован в июльском номере журнала.

Сейчас идет работа над пятой частью кинофраншизы. «Индиана Джонс-5» должен появиться на экранах через два года, 22 июля 2022-го. На данный момент о сюжете ничего неизвестно. Это будет первое продолжение, которое поставит не Стивен Спилберг. Вместо него режиссером картины станет Джеймс Мэнголд, известный своей работой над «Логаном».

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