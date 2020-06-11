Данные москвичей из системы пропусков обещают удалить

Личные данные москвичей, которые сохранились в системе оформления цифровых пропусков, удалят. Об этом ТАСС заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Но произойдет это только после того, как будут завершены все судебные дела, связанные с работой пропускной системы. Точные сроки названы не были.

«Мы обязательно собранные данные удалим, причем сделаем это публично. Пока идут судебные дела, мы не можем этого сделать: жители подали в суд либо на саму систему цифровых пропусков, либо на выписанные штрафы. Как только все процедуры закончатся, мы сразу продемонстрируем, как данные удаляются из системы», — сказал Немерюк.

Кроме того, будут удалены данные из базы приложения «Социальный мониторинг». Оно использовалось для отслеживания перемещений людей с COVID-19. Ранее глава московского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко говорил, что данные из «Социального мониторинга» удаляются через 10 дней после окончания карантина пользователя.

Режим социальной изоляции и пропускная система в городе были отменены с 9 июня. Как реагировали на эту новость пользователи твиттера, можно прочитать в материале «Афиши Daily».