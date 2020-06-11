Тутта Ларсен и Дина Рубина присоединятся к онлайн-марафону в поддержку людей с болезнью Хокинга

Онлайн-марафон в поддержку людей с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), или болезнью Стивена Хокинга, пройдет 19 июня. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе марафона. Он начнется в 10.00 и продлится до 20.00.

За это время организаторы рассчитывают собрать сумму, которой хватит на месяц бесперебойной работы службы помощи людям с БАС, которая действует при фонде «Живи сейчас».

В течение 10 часов известные спортсмены, артисты, блогеры и телеведущие будут проводить в ютьюбе, фейсбуке и «ВКонтакте» спортивные и танцевальные тренировки, а также говорить о путешествиях, питании и многом другом. Среди участников — Нелли Уварова, Ольга Кабо, Светлана Хоркина, Арина Шарапова, Тутта Ларсен, Дина Рубина и Петр Налич.

«Наш марафон — это призыв ко всем: неважно, какие отношения у вас со спортом, давайте радоваться движению, поддерживая таким образом тех, кто лишен этой возможности», — рассказала гендиректор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая.

Боковой амиотрофический склероз — редкое и неизлечимое заболевание, при котором человек постепенно теряет способность двигаться, говорить, глотать и дышать, при этом оставаясь в сознании. Служба помощи людям с БАС позволяет получить консультации специалистов, наладить быт и получить дыхательную поддержку, это продлевает жизнь пациентов и улучшает ее качество.