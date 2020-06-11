В США митинг против расизма попытались прервать люди в капюшонах ку-клукс-клана

На нем видно, как несколько человек в остроконечных белых капюшонах прерывают шествие против расизма и полицейского произвола. Протестующие в ответ начинают скандировать: «Нет ку-клукс-клану». После этого люди в капюшонах разворачиваются и уходят, а в их сторону направляется полицейский. Пользовательница твиттера, выложившая видео, заявила, что они появились «сразу же после того, как был согласован мирный протест».

В американском городе Фэллон мирную акцию против расизма попытались остановить несколько человек в капюшонах ультраправой террористической организации ку-клукс-клан. Один из них держал в руках флаг с символикой избирательной кампании Дональда Трампа . Видео с протеста было опубликовано в твиттере.

«Разумеется, это были не настоящие члены ку-клукс-клана. Их капюшоны были сделаны из бумаги. Они сделали это в качестве издевки над нашей акцией в поддержку движения Black Lives Matter. Я практически на сто процентов уверена, что им не платили за это, это была просто такая глупая шутка. Это очень расистский городок. Реднеки в нем ведут себя именно так», — написала девушка.

Протесты в США идут уже две недели. Они начались после того, как при аресте погиб афроамериканец Джордж Флойд, которого задержали по вызову о попытке использования поддельных документов или денег в местном магазине. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении несколько минут и не давая дышать. Полицейских, проводивших задержание, уже уволили. ФБР начало расследование обстоятельств смерти Флойда.

Мирный протест перерос в настоящие бунты с погромами, охватившие две сотни городов во всех штатах США. В десятках городов ввели комендантский час, есть погибшие и пострадавшие как среди протестующих, так и среди полицейских. Тем не менее активисты начали добиваться своего: прокуратура штата Миннесота предъявила обвинения троим бывшим полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Что сейчас происходит в американских городах, вы можете посмотреть в нашем материале.