Украденную в Париже работу Бэнкси нашли в Италии

На одной из ферм в области Абруццо в центральной Италии полицейские обнаружили дверь парижского концертного зала «Батаклан» с граффити уличного художника Бэнкси, сообщает Guardian.

Это граффити Бэнкси посвятил жертвам теракта, случившегося в клубе в 2015 году. Рисунок на двери он нарисовал в 2018 году, но уже в прошлом январе неизвестные похитили дверь. Правоохранительным органам Италии и Франции все же удалось отследить их и найти украденную работу. Имена и мотивы похитителей пока не сообщаются.