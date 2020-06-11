Украденную в Париже работу Бэнкси нашли в Италии

На одной из ферм в области Абруццо в центральной Италии полицейские обнаружили дверь парижского концертного зала «Батаклан» с граффити уличного художника Бэнкси, сообщает Guardian.
Это граффити Бэнкси посвятил жертвам теракта, случившегося в клубе в 2015 году. Рисунок на двери он нарисовал в 2018 году, но уже в прошлом январе неизвестные похитили дверь. Правоохранительным органам Италии и Франции все же удалось отследить их и найти украденную работу. Имена и мотивы похитителей пока не сообщаются.
Недавно из больницы в английском городе Саутгемптоне пытались украсть другую работу Бэнкси, нарисованную им для медработников, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией коронавируса. Работы Бэнкси стоят огромных денег — например, в прошлом октябре его полотно «Devolved Parliament» с обезьянами в британском парламенте продали на аукционе за 9,9 млн фунтов (863 млн рублей).
Вечером 13 ноября 2015 года в Париже прошла серия терактов, в результате чего погибли 130 человек и 350 были ранены. Террористы напали на несколько кафе, концертный зал «Батаклан», где проходил концерт рок-группы Eagles of Death Metal (там погибли 90 человек), и устроили взрыв во время футбольного матча возле стадиона Стад-де-Франс. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная на территории России. Как Франция переживала теракты — читайте в материале Ани Айвазян.