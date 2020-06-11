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«Сапсаны» начнут ходить по обычному расписанию уже в июне

Илья Голубев
Сегодня в 17:11

Высокоскоростные поезда «Сапсан» начнут ходить по обычному расписанию уже с 24 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

До 23 мая для «Сапсанов» действует специальный временный график, однако РЖД уже вдвое увеличила число поездов на рейсах из‑за спроса, возросшего после снятия ограничительных мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса.

Уточняется, что если поездки по железной дороге будут востребованы, РЖД продолжит возвращать рейсы в расписание. В июне, например, курсировать также начнут поезда до курортов Северного Кавказа и Черноморского побережья.

На днях стало известно, что Россия собирается возобновить авиасообщение с 15 странами (включая страны Евросоюза, Китай и Южную Корею) с 15 июля. Кроме того, Михаил Мишустин заявил, что Россия уже готова к открытию туристического сезона. Эксперты уже прогнозируют резкий рост цен на отдых внутри России.

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