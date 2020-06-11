Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС открыть внешние границы с 1 июля

Еврокомиссия выпустила рекомендации, согласно которым страны Евросоюза могут начать открывать внешние границы с 1 июля 2020 года. Речь идет о необязательных, в том числе туристических поездках, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Согласно рекомендациям, на первом этапе в страны ЕС смогут въехать граждане Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии.

Затем список стран будет расширен в соответствии с критериями, которые Еврокомиссия представит позднее.

При этом с 1 июля будет расширен список оснований для въезда в ЕС для граждан стран, которые не вошли в список первого этапа снятия ограничений. В частности, Еврокомиссия предлагает отменить ограничения для студентов и для иностранцев, приезжающих на работу.

Даже в условиях закрытия границ из‑за пандемии коронавируса более 3000 россиян в апреле побывали за рубежом. Самыми популярными странами стали Южная Корея, Швейцария и Турция.