Документально-анимационный сериал «Живые мемории» расскажет о деятелях русской культуры

Команда платформы Ktomy.media создаст документально-анимационный сериал о деятелях русской культуры, пишет Colta. Проект будет называться «Живые мемории». В него войдут видео продолжительностью от 7 до 10 минут, в которых известные артисты зачитывают отрывки из воспоминаний героев роликов.
Сериал выйдет в октябре 2020 года на ютьюб-канале Ktomy.media. В его создании примут участие композитор Кирилл Парастаев, художник-аниматор Алексей Ермолаев, артисты Алексей Гуськов, Анатолий Белый, Мария Смольникова, Лика Нифонтова, Евгений Князев, Василий Бочкарев, Мария Шашлова, Кирилл Пирогов и Мириам Сехон.
«Живые мемории» составят альманах, который позднее покажут в разных музеях России, связанных с героями и авторами мемуаров. Среди партнеров проекта — Музей истории Дальнего Востока во Владивостоке, музей-заповедник «Абрамцево», Башкирский государственный художественный музей в Уфе, Государственный музей истории ГУЛАГа в Москве и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.
По итогам работы над сериалом предполагается создать спектакль «Живые мемории», его можно будет увидеть на сцене «Студии театрального искусства» под руководством Сергея Женовача.