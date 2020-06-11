Документально-анимационный сериал «Живые мемории» расскажет о деятелях русской культуры

Команда платформы Ktomy.media создаст документально-анимационный сериал о деятелях русской культуры, пишет Colta. Проект будет называться «Живые мемории». В него войдут видео продолжительностью от 7 до 10 минут, в которых известные артисты зачитывают отрывки из воспоминаний героев роликов.

Сериал выйдет в октябре 2020 года на ютьюб-канале Ktomy.media. В его создании примут участие композитор Кирилл Парастаев, художник-аниматор Алексей Ермолаев, артисты Алексей Гуськов, Анатолий Белый, Мария Смольникова, Лика Нифонтова, Евгений Князев, Василий Бочкарев, Мария Шашлова, Кирилл Пирогов и Мириам Сехон.