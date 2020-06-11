В «Яндекс.Лавке» появился сувенирный набор, посвященный 13-летию клуба «Солянка»

Набор создан проектом Two One Food Religion, которым сейчас занимается основатель «Солянки» Роман Бурцев . В него входят два коктейля: щавелевый «Форрест Гамп» с малиной и медом — безалкогольная версия одного из самых именитых шотов «Солянки» — и кокосовый лимонад с лемонграссом, медом и острым чили «Том-ям».

Также в наборе — лимитированный значок с надписью «Солянка, 13th Anniversary». Он будет фри-пассом на мероприятие, приуроченное ко дню рождения клуба. Событие пройдет после снятия ограничений, о его точной дате будет сообщено позже.

А еще в набор входит написанный от руки мини-плакат с поздравлением от Романа Бурцева. На другой его стороне покупателю может попасться один из двух рисунков, созданных дизайнерами Мишей Ганнушкиным и Аглаей, которые работали в «Солянке». На первом из логотипов проектов, связанных с клубом, собрана цифра 13, а на втором нарисованы веселые зайцы-завсегдатаи «Солянки».

Набор можно купить на сайте Two One Food Religion и в одноименном приложении или в «Яндекс.Лавке».