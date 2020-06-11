Twitter предложит пользователям внимательно прочитать тексты, которыми те хотят поделиться

Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию, призванную побудить людей к «более здоровому общению», сообщает TechCrunch. Соцсеть начала предлагать пользователям прочитать внимательно тексты, которыми те хотят поделиться.

Пока нововведение появилось только у некоторых пользователей Android в США. Однако в будущем оно может коснуться всех. С помощью подобных предупреждений Twitter надеется «замедлить» процесс обмена информацией на платформе и призвать людей «остановиться и задуматься».

Ранее Twitter начал распознавать потенциально опасные, дискриминационные или неуважительные посты и предупреждать пользователей, когда они хотят опубликовать сообщение. Facebook также протестировал аналогичную функцию в 2019 году.