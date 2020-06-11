Россиянам придется ходить в музеи в масках и перчатках

Все гости и сотрудники российских музеев после их открытия должны быть в масках и перчатках и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Об этом говорится в рекомендациях Минкульта и Роспотребнадзора, пишет «Интерфакс».

В выставочных залах музеев должны провести санитарную обработку, а на кассах и стойках администраторов установить защитные экраны. Для организации потоков посетителей музеи должны установить «умную» маршрутизацию, которая обеспечит при возможности раздельные входы и выходы в здание.

Экскурсии рекомендовано проводить только индивидуальные или в группах не более пяти человек. Аудиогиды после каждого посетителя будут обрабатывать дезинфицирующими средствами, а наушники для аудиогида сделают одноразовыми. Билеты в музеи рекомендуется продавать в электронном виде и проверять их бесконтактно.

Музеи в Москве смогут начать работу 16 мая, на втором этапе снятия коронавирусных ограничений. В этот день, к примеру, откроются Третьяковка и «Гараж». В Петербурге выставочные площадки заработают чуть позже — в конце июня.