Послушайте проникновенный кавер на «Creep» от Арло Паркс

Британская певица Арло Паркс выпустила кавер на классический хит «Creep» от Radiohead.

«Во мне бурлили миллионы разных чувств. Искусство — источник покоя и радости для всех нас, и именно оно держит меня в центре урагана [там, где тихо]. Я хочу поделиться своим пением, может быть, оно поможет вам найти покой», — написала Арло Паркс в своем инстаграме.