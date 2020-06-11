На территории ЗИЛа построят многофункциональный комплекс с «зеленой» кровлей

На территории бывшей промзоны ЗИЛ построят многофункциональный комплекс площадью 50 тыс. квадратных метров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры. Он будет состоять из двух корпусов на общем стилобате с декоративным озеленением сверху.

Здание выполнят в стиле современного минимализма, с витражным остеклением и отделкой из металлических панелей белого цвета. Кровля у комплекса будет «зеленой».

«Объемы этажей немного смещены относительно друг друга, что дополнительно подчеркивают «пояса» по периметру корпусов. А с южной стороны этажи поддерживают легкие V-образные колонны», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.