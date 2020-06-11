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Главу «Альянса врачей» оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

Главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву оштрафовали на 5000 рублей за нарушение режима самоизоляции. Такое решение принял Окуловский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области.

Активистку признали виновной из‑за попытки привезти врачам города Окуловки индивидуальные средства защиты. В начале апреля Васильева вместе с волонтерами «Альянса врачей» приехала туда из Москвы, однако ее задержали на въезде в город.

После задержания Васильеву также оштрафовали на 1600 рублей за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Накануне журналистку Юлию Латынину вызвали в Следственный комитет по подозрению в распространении ложной информации о коронавирусе. Латынина зачитала в радиоэфире письмо «Альянса врачей», в котором сообщается о неготовности регионов, в частности Нижнекамска, к борьбе с COVID-19.

Ранее главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву также вызывали в Следственный комитет из‑за ролика на ютьюбе, в котором она говорила, что власти «бесконечно врут про коронавирус и занижают количество заболевших».

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