Сотрудники Росгвардии угрожали, что подбросят наркотики москвичу, который громко слушал музыку

В интернете появилось видео, на котором сотрудники Росгвардии угрожают москвичу подкинуть наркотики. Полицию вызвала соседка мужчины, потому что, по ее словам, он громко слушал музыку. Также она рассказала телеграм-каналу Life Shot, что сосед толкнул ее ребенка с инвалидностью.
«На тюрьму хочешь? В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону на пять лет, хочешь? Просто так», — говорит росгвардеец.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил изданию «Подъем», что сотрудника, который угрожал подбросом наркотиков, уволили.
Издание Baza со ссылкой на автора видео пишет, что после публикации ролика в социальных сетях к мужчине приходили «какие‑то люди в гражданском» и настоятельно рекомендовали удалить запись. Позже к нему пришли сами сотрудники Росгвардии и извинились. Видео он в итоге удалил, но оно уже успело разлететься по сети.