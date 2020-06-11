Сотрудники Росгвардии угрожали, что подбросят наркотики москвичу, который громко слушал музыку

В интернете появилось видео, на котором сотрудники Росгвардии угрожают москвичу подкинуть наркотики. Полицию вызвала соседка мужчины, потому что, по ее словам, он громко слушал музыку. Также она рассказала телеграм-каналу Life Shot, что сосед толкнул ее ребенка с инвалидностью.

«На тюрьму хочешь? В тюрьму хочешь? Сейчас тебе наркоту подкину, поедешь в тюрьму и на зону на пять лет, хочешь? Просто так», — говорит росгвардеец.