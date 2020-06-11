Counter-Strike 1.6 стала доступна в браузере

Теперь в Counter-Strike 1.6 можно играть прямо в браузере на сайте cs-online.club, пишет Hypebeast. Игра доступна совершенно бесплатно, регистрация также не нужна.

Достаточно зайти на сайт и начать игру. Для тех, кто не хочет играть с незнакомыми игроками, сайт также предлагает более закрытую версию за отдельную плату.

У cs-online.club есть серверы в Европе, Канаде, США, Азии, Индии и Бразилии. Сайт предлагает множество версий игры.

Counter-Strike — легендарная многопользовательская компьютерная игра в жанре шутера, выпущенная впервые в 2000 году. Сюжет игры складывается вокруг противостояния группировок террористов и контртеррористического спецназа.