В больницы поставили первые партии российского лекарства от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания «ХимРар» поставили в российские больницы первые партии препарата «Авифавир», созданного для борьбы с COVID-19. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение РФПИ.

Лекарство получили больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, а также Республики Татарстан и Екатеринбурга.

«Авифавир» — не новый препарат, разработанный российскими учеными с нуля. Лежащее в его основе действующее вещество, фавипиравир, было открыто японскими учеными в 2014 году и с тех пор использовалось для лечения гриппа. В 2020 году компания-разработчик потеряла эксклюзивное право выпускать препарат — с этого времени его могут выпускать другие фармкомпании. Этим правом воспользовались российские ученые.

Препарат будут применять только в больницах под наблюдением врача, в аптеки для свободной продажи препарат не поступит. Уточняется, что лекарство категорически запрещено для приема беременными женщинами и в период планирования семьи.

В РФПИ отмечают, что лечение препаратом будет бесплатным для россиян, — получить его можно будет по стандартному полису ОМС. Всего производители намерены поставить в российские больницы 60 тыс. курсов препарата.