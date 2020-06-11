Маркетплейс AliExpress запустил продажу виртуальной одежды, выпущенной диджитал-инфлюэнсером и дизайнером Алионой Пол для компании Malivar. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе AliExpress.

Коллекция доступна в магазине Malivar, она называется Roono, как и технология создания виртуальных моделей и цифровой одежды, которую разрабатывает компания.

«Коллекция Roono исследует феномен объединения разных объектов — стихий, реальностей, стран, людей. Название отсылает к Золотому руну — символу завоевания невозможного и сверхразумного, именно так дизайнер ощущает главную тему своего исследования», — заявили представители AliExpress.

Маркетплейс уже выпускал коллекцию виртуальной одежды в апреле, а в мае мы писали о тренде на диджитал-наряды.