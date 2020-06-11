Вышел трейлер российского детективного триллера «Водоворот»

По сюжету «Водоворота» группа следователей находит в коллекторе тела подростков, которых никто не искал. Оказывается, что за преступлениями стоит порождение города, безусловное зло, нападающее на тех, у кого нет дома.

«Название «Водоворот» — символ воронки или дыры: зла, овладевающего миром, откуда ушел свет, и его место заняла тьма. В этическом смысле «Водоворот» — это дыра на месте сердца. Именно подростки, в своей незащищенности, являются основными жертвами зла. Когда ты подросток, обитающий в гетто городских окраин, кажется, что справедливости нет. Я знаю это, потому что сам рос на этих окраинах», — рассказал сценарист проекта Андрей Стемпковский.

Режиссером сериала выступил Андрей Загидуллин, роли исполнили Владимир Вдовиченков, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Алена Михайлова и другие.