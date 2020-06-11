Илон Маск ответил на колонку Дмитрия Рогозина, где тот сравнивает Роскосмос с шедеврами живописи

Илон Маск прокомментировал отрывок из колонки Дмитрия Рогозина, которую несколько дней назад опубликовали в Forbes. В ней Рогозин сравнивает работу Роскосмоса с шедеврами живописи эпохи Возрождения.

«Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный Роскосмосом американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — написал Рогозин.

Американский журналист Эрик Бергер выложил в твиттер ссылку на перевод статьи, добавив, что «это нечто», и назвав часть про картины своей любимой. «Неплохой отрывок!» — прокомментировал основатель SpaceX Илон Маск.

Он также добавил, что разработкам СССР по двигателям в 1980-х годах следует отдать должное: они послужили поводом для того, чтобы разработчики ракетных двигателей Raptor решили использовать вместо водорода смесь метана и жидкого кислорода.

30 мая SpaceX и NASA впервые за девять лет вывели на орбиту с территории США пилотируемый космический корабль. До этого американских астронавтов доставляли на МКС только российскими «Союзами». NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — писал в 2014 году Рогозин в твиттере. Ответа пришлось ждать шесть лет. «Батут работает!» — пошутил Илон Маск на пресс-конференции после успешного запуска Crew Dragon.