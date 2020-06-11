Министерство культуры в августе предложит Роспотребнадзору требования к проведению концертов после карантина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Власти планируют разрешить концерты уже в сентябре этого года. В предложение Минкульта попадут условия соблюдения социальной дистанции и санитарных норм, авторы документа также уточнят правила проведения мероприятий на открытом воздухе.

«Сегодня очевидно, что невозможно предсказать сентябрьские требования санитарно-эпидемиологической безопасности», — считают в пресс-службе. Именно по этой причине предложение будет готово только в августе, хотя требования к репетициям согласуют уже в ближайшее время.

По всей стране снимают карантинные ограничения, введенные властями из‑за пандемии коронавируса. В Москве и Петербурге окончание карантина разделят на три этапа.

В России за прошедшие сутки выявили 8779 новых пациентов с COVID-19, всего в стране уже 502 436 заразившихся коронавирусом.