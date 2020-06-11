В России выявили 8779 случаев коронавируса

Выздоровевших за сутки на этот раз меньше, чем заболевших, — 8367 человек. За все время выздоровели более 261 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 174 человека. За все время — 6532 человека. Всего в стране зафиксировано 502 436 заболевших.