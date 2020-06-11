Холодные приморские пейзажи в клипе «I Don’t Belong» от Fontaines D.C.

Ирландская постпанк-группа Fontaines D.C. выпустила клип на трек «I Don’t Belong» со своего грядущего альбома «A Hero’s Death», релиз которого запланирован на 31 июля.

«Эта песня о несоответствии ожиданиям людей, которые, по их мнению, преданны вам <…> Отсутствие привязанности в каком‑то смысле освобождает, но заставляет чувствовать себя грустно и одиноко. Мы хотели показать обе крайности такого одиночества», — рассказал о треке вокалист группы, Грайан Хаттан.

Режиссировал видео басист Коннор Диган. Он объяснил, что изначально задумка была совсем другой и клип планировали снимать в Лондоне, но из‑за строгих карантинных ограничений от этой идеи пришлось отказаться, а работу перенести в родную Ирландию. В итоге музыканты решили использовать ограничения для лучшей передачи эмоций, заложенных в песне.