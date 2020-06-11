BadComedian обвинил Алексея Пивоварова из «Редакции» в сокрытии правды о разливе топлива в Норильске

Блогер BadComedian обвинил журналиста Алексея Пивоварова в сокрытии правды о разливе топлива в Норильске. Его пост в «ВКонтакте» стал реакцией на соответствующий выпуск «Редакции». Сначала Евгений Баженов описывает саму ситуацию, которую называют экологической катастрофой, например он говорит о том, что резервуар, который «внезапно» лопнул в конце мая, эксплуатировали с 1985 года и что Ростехнадзор предупреждал о возможных проблемах с 2017 года. «Суть такова — «Норникель» (виновник трагедии) разрешил показать все честно и даже рассказал, что же случилось на самом деле (***** [ничего] они не рассказали). Собрали пул репортеров и повезли по местам боевой славы победы над топливом, ведь репортеры ничем не повязаны с конторой, которая возит, а сама контора, которая тратит бабки на подобные пулы репортеров и вертолеты, делает все это лишь для рассказа правды честному люду», — пишет Баженов.

По словам блогера, в выпуске «Редакции» говорится о том, что воду уже очистили («Смотрите, вода чистая»), журналисты винят в случившемся глобальное потепление и не задают острых вопросов главе «Норникеля» Владимиру Потанину. «Потанин настойчиво ставит вопрос перед государством о реновации города», — говорится в программе. На это Баженов отвечает так: «А Потанин, случаем, Потанину настойчиво вопрос не ставил о реновации ТЭЦ, которая эту экологическую катастрофу устроила?» Баженов отмечает, что в конце выпуска Пивоваров начинает рассказывать о политическом заключенном, работавшем на предприятии в СССР: «Ужасно, конечно, репрессии — это страшно, но вопрос-то про день сегодняшний. И ролик называется «Кто виноват в экологической катастрофе в Заполярье?» вроде бы… Не? Так кто виноват-то?!»

«Может, лучше сказать, что бизнесмены ничего не вложили в амортизацию оборудования? Что нарушали нормативы? Может, рассказать про сообщения, которые предупреждали о проблемах? <…> Да нет, зачем?! Это случайность. Со всеми бывает! А то, что на кадрах резервуар в стиле «ржавый ужас из «Кошмара на улице Вязов» — это ладно». BadComedian Блогер

При этом Пивоваров заявляет, что условием работы было не рассказывать только точку зрения «Норникеля». «Мне интересно, а куда надо свозить канал «Редакция», чтобы автор заявил: «Нашим условием было то, что мы не будем рассказывать только точку зрения поправок в Конституцию»?» — заключает Баженов. Комментаторы на ютьюбе тоже не оценили выпуск: «Это хуже, чем клип Тимати про Москву», «Алексей, вы, видимо, забыли, что тут не ТВ. Такая журналистика нам не нужна», «На этом выпуске Пивоваров для меня закончился» — и так далее. Авария в Норильске на ТЭЦ-3, которую использует дочерняя компания «Норильского никеля», произошла 29 мая. На предприятии лопнула цистерна, из‑за чего в почву и реки попали более 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Подробнее о том, что произошло, читайте в нашем материале. Вчера были задержаны директор ТЭЦ-3, его заместитель и главный инженер. Сегодня уголовное дело о халатности завели на мэра Норильска Рината Ахметчина.